«Единая Россия» поддержала решение Путина идти на выборы самовыдвиженцем

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14 декабря 2017, 14:07Общество
Партия окажет главе государства поддержку и примет самое активное участие в его кампании, подчеркнул и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Мы поддерживаем решение президента РФ идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у «Единой России» создана самая разветвленная региональная сеть», - заявил он.
По словам Турчака, Владимир Путин не только моральный лидер партии, он – национальный лидер всей России, которого поддерживают представители разных партий и движений независимо от их политических взглядов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Владимир Владимирович – надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно. На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно», - подчеркнул и.о. секретаря генсовета.
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