«Единая Россия» мобилизовала на выборы 11 млн человек

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21 марта 2018, 12:39Общество
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подвел итоги участия партии в кампании по выборам президента. По его словам, на избирательные участки были мобилизованы 11 млн человек.
«Единая Россия» приняла активное участие в избирательной кампании президента РФ, оказав помощь штабу кандидата Владимира Путина в подготовке наблюдателей и проведя успешную мобилизацию своего электората во всех регионах страны», – заявил Турчак на пресс-конференции в Москве.
Он отметил, что активное участие в этой работе принимали представители региональных и местных отделений партии. Более 2000 человек контролировали законность агитации и выявили порядка тысячи незаконных форм агитации оппонентов. Свыше 580 тысяч приняли участие в уличных акциях.
По оценке Турчака, ключевой проект «Партийная мобилизация» по привлечению членов партии и сторонников на избирательные участки также был реализован достойно.
«Около 11 миллионов были мобилизованы партией на избирательные участки», - сообщил он.
Кроме того, за территориями повышенного партийного внимания были закреплены «комиссары» из числа опытных депутатов Госдумы и руководителей ЦИК.
«Всего 21 регион, среди которых - Иркутск, Новосибирск, Томск и другие. Уже сейчас можно отметить что, например, Иркутск, показал беспрецедентный уровень поддержки нашего кандидата», - сказал секретарь генсовета.
Также в рамках проекта «Городская среда» в день выборов состоялось рейтинговое голосование по проектам модернизации общественных пространств. По словам Турчака, он будет реализован и в дальнейшем.
Наконец, 18 марта был проведен флешмоб «УчастОК», который продемонстрировал единство страны в день выбора будущего России, отметили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
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