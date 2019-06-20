Еще и светится ночью. Оригинальный скутер с бочкой привлек внимание пензенцев

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20 июня 2019, 10:32Общество
В Сети появились снимки уникального транспортного средства, представляющего собой скутер с прикрепленной к нему мини-коляской.
Фотографии в одной из групп соцсети «ВКонтакте» разместил пользователь Владимир. Судя по снимкам, скутер-гибрид был припаркован возле одного из торговых центров Пензы. Прикрепленная к нему своеобразная «люлька», возможно, являлась отсылом к моделям советских мотоциклов. А вот прорези для ног и металлическая подставка – явно авторские нововведения.
За ночь пост лайкнули более 450 раз, семь человек даже решили поделиться фото оригинального транспортного средства. Креатив хозяина скутера пензенцы оценили положительно.
«Молодцы, клево», - похвалил подписчик группы Антон.
«Такие на драг-рейсинге в Сосновке гоняют, их там два. Еще и светятся ночью», - отметил пользователь Дмитрий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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