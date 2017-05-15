15 мая 2017, 10:51Политика Е.Курбангалеева: Подготовка к праймериз «Единой России» в Пензенской области идет штатно Политолог, директор АНО НИЦ «Особое мнение», член Общественной Палаты РФ Екатерина Курбангалеева высказала свое мнение о праймериз «Единой России» в Пензенской области.

«Подготовка к праймериз «Единой России» в Пензенской области идет штатно, без скандалов, конфликтов и отказов в регистрации. Все, кто заявились, были зарегистрированы, многим претендентам была оказана консультативная помощь при подготовке необходимых для регистрации документов.

Всего в качестве участников ПГ зарегистрировано 95 человек. Конкурс по одномандатному округу составляет 2-3 кандидата на место. Конкурс по территориальному списку составляет 4-5 кандидатов на место. 26 из 33 депутатов ЗС от партии пошли на переизбрание. Подавляющее большинство действующих депутатов областного парламента выдвинулись на праймериз по своим округам (около 80 процентов) и территориальным группам (около 65 процентов), что демонстрирует стабильность их позиций.

Отдельно стоит отметить информационную составляющую праймериз «ЕР»: дебаты четко организованы, проходят на профессиональной площадке ТРК «Экспресс» и демонстрируют неплохую смотрибельность. В каждом раунде дебатов участвуют по 6 кандидатов и обязательно присутствуют руководители регионального политсовета партии, в том числе - лично секретарь и председатель ЗС Валерий Лидин».

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