Джон Уоррен снял с сыном эпизод своего шоу в «Тарханах»

В Пензенской области закончились съемки гастрономического шоу «Поедем, поедим!» (0+), которое выходит на канале НТВ. За три дня съемочная группа программы побывала в нескольких местах, в том числе - в музее-заповеднике «Тарханы». Именно в усадьбе Лермонтова корреспонденту телеканала «Экспресс» Роману Осину удалось пообщаться с ведущим популярной передачи Джоном Уорреном.

Англичанин Джон Уоррен, который за 25 лет жизни в России уже успел стать своим, приехал в Пензенскую область, чтобы снять новый эпизод своего гастрономического шоу.

Музей-заповедник «Тарханы» стал одним из мест, где прошли съемки программы. Ранее команда канала НТВ отсняла материал на базе отдыха «Чистые пруды», улицах Московской и Кирова в Пензе, а также Засеке. Причина, по которой Джон приехал в наш регион, очень простая - он никогда раньше здесь не был. До приезда ничего не слышал об этой области и не читал. Уверен, что нужно все увидеть и попробовать самому, а не руководствоваться чужими мыслями и взглядами.

«Здесь какая-то настоящая Россия, которая не была повреждена войнами. Это заметно. Во время урожая поля очень красивые», - отметил он.

Джон приехал в Пензенскую область вместе со своим сыном Алексом, который на некоторое время стал его соведущим. Молодой человек хоть и родился в России в Ростове-на-Дону, живет и учится сейчас в Англии. На летних каникулах решил навестить отца, чтобы вместе поработать и проникнуться духом и историей своей Родины.

«Поскольку я изучаю в университете английскую и русскую литературу, меня всегда удивляет широта последней. Музей «Тарханы» и Лермонтова, конечно, знают и любят в Великобритании, потому что его дедушка был шотландец», - рассказал Джон Уоррен.

После трех дней, проведенных в Пензенской области, съемочная группа отправилась в Саратов, где Джон также никогда не был. Выпуск, посвященный нашему региону, выйдет в эфир 28 сентября.