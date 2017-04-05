Двуреченский: Ребята из «молодежки» смогут усилить «Дизель»

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05 апреля 2017, 14:02Спорт
Генеральный менеджер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Кирилл Двуреченский продолжает присматривать игроков, в том числе он обращает внимание и на молодежную команду.
«Игра нашей молодежной команды радует. У «Дизелиста» - одна из лучших защит в Национальной молодежной хоккейной лиге. Меня радует характер многих игроков. Есть потенциал, есть ребята, которые смогут реально усилить основной состав пензенского «Дизеля». Сейчас все мы держим кулачки за наших парней. Этот «Дизелист» способен на многое», — цитирует его слова пресс-служба клуба.
Сейчас «Дизелист» участвует в конференции «Запад», финальные игры которой состоятся в Ярославле 5 и 6 апреля. Матчи пензенской команды против «Локо-Юниора» в Ярославле будут начинаться в 18.00 по московскому времени, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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