11 апреля 2017, 19:02Спорт Двуреченский готов стать тренером «Дизеля» Имя нового главного тренера пензенского «Дизеля» станет известно в конце апреля-начале мая. Пока же команда продолжает весенний сбор под руководством генерального менеджера Кирилла Двуреченского, совмещающего две должности. За тренировкой «желто-синих», которые продолжают зализывать раны после провального сезона ВХЛ, наблюдали представители пензенских СМИ.

Кирилл Двуреченский в прямом смысле слова работает за двоих. Назначенный на должность генерального менеджера «Дизеля» он не только занимается комплектацией команды, но и руководит тренировочным процессом. Кстати, это первая тренировка в рамках весеннего сбора, на которую пригласили журналистов. Главный вопрос представителей СМИ - кто станет новым наставником.

«На сегодняшний момент Кирилл Двуреченский выполняет функцию генерального менеджера и формирует команду, ведет тренировочный процесс. Что касается главного тренера: идут переговоры, окончательного решения еще не принято, поэтому информация в работе», - сказал исполнительный директор ХК «Дизель» Вадим Богацков.

Впрочем, возможность стать наставником «Дизеля» не исключает и сам Кирилл Двуреченский. В своей карьере в качестве главного тренера он работал лишь два сезона в родном Липецке.



«Я готов к такой работе. Это понимаю, основываясь на опыте, который получил в предыдущих клубах в качестве игрока», - сказал генеральный менеджер ХК «Дизель» Кирилл Двуреченский.

Как бы ни развивалась карьера Кирилла Двуреченского в пензенском клубе, ему в любом случае придется непросто. Сейчас основная задача генерального менеджера - на небольшой зарплатный фонд клуба набрать достойных игроков, при этом делая акцент на пензенских ребятах.



«Команда строится заново, все - как обычно. По моему мнению, может, пять-шесть человек останется с предыдущего сезона, а остальные позиции тренер будет заполнять хоккеистами, которые есть на рынке», - сказал капитан ХК «Дизель» Андрей Кузьмин.

Хорошим усилением «Дизеля» мог бы стать воспитанник пензенского хоккея Роман Людучин - нападающий ханты-мансийской «Югры». Однако подписывать контракт со своим первым профессиональным клубом форвард не планирует. В родной город он вернулся лишь на несколько дней.



«Дизель» - это вариант. Хотелось бы, чтобы для меня этот вариант был существенным лет через семь-десять, чтобы там, где начал, там и закончил, хочется поиграть в лиге, где собраны все лучшие команды и игроки», - поделился Роман Людучин.

Первый матч под руководством Кирилла Двуреченского «Дизель» проведет уже на этой неделе. 14 апреля «желто-синие» скрестят клюшки с «Заречными бобрами» - одной из самых сильных команд противопожарной службы во всем мире.

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