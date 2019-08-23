Двум пензенцам грозит срок за угон мусоровоза

Необдуманные действия могут обернуться для двух жителей Пензы огромным штрафом или даже тюрьмой. Полицейские по горячим следам раскрыли преступление и вернули машину законным владельцам.

Был поздний час, половина первого ночи, когда к сотрудникам патрульно-постовой службы подбежали двое мужчин с просьбой о помощи. Они оказались работниками коммунальной службы, у которых неизвестные угнали мусоровоз.

«Было принято решение взять данных граждан на борт автомашины и преследовать угонщиков. В тот момент я сообщил приметы, ориентировку на «КамАЗ» по маршруту патрулированию в районе, в который, предположительно, выдвинулись злоумышленники», - рассказал командир взвода отдела полиции №5 УМВД России по Пензе Дмитрий Ласьков.

Угнанный автомобиль остановили на улице Пушанина. Ему перекрыли дорогу сотрудники полиции, которые получили ориентировку.

«Из кабины выбежали двое молодых людей, которые пытались скрыться, но были задержаны», - сказал полицейский отдельной роты ППС отдела полиции №5 УМВД России по Пензе Алексей Варлашин.

«Задержанными оказались жители Пензы 1985 и 1989 годов рождения. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что молодые люди накануне отмечали праздник и употребляли алкогольные напитки», - прокомментировал следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Пензе Павел Трясучкин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Угнанный «КамАЗ» сотрудники полиции той же ночью вернули работникам коммунальной организации.