Двум кузнечанкам заплатят за смерть брата

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10 июля 2019, 13:02Происшествия
Две жительницы города Кузнецка Пензенской области смогли взыскать компенсацию морального вреда с предприятия, в котором погиб их 53-летний брат.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре 2017 года слесарь во время гидравлических испытаний емкости получил травму головы из-за того, что сорвалась резьба металлической заглушки на предохранительном клапане сосуда, находившегося под давлением. Мужчина скончался в больнице.
В результате суд взыскал с руководителей предприятия в пользу каждой сестры погибшего компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей. Представитель организации пытался обжаловать решение, но ему не удалось это сделать.
Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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