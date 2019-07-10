10 июля 2019, 13:02Происшествия

Двум кузнечанкам заплатят за смерть брата

Две жительницы города Кузнецка Пензенской области смогли взыскать компенсацию морального вреда с предприятия, в котором погиб их 53-летний брат.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре 2017 года слесарь во время гидравлических испытаний емкости получил травму головы из-за того, что сорвалась резьба металлической заглушки на предохранительном клапане сосуда, находившегося под давлением. Мужчина скончался в больнице.

В результате суд взыскал с руководителей предприятия в пользу каждой сестры погибшего компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей. Представитель организации пытался обжаловать решение, но ему не удалось это сделать.

Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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