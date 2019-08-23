Известная фигуристка Татьяна Волосожар провела в Пензе мастер-класс

Победительница Олимпийских игр в Сочи в парном катании, а также в командном зачете Татьяна Волосожар провела занятие с юными пензенскими спортсменками. В областной центр прославленную фигуристку пригласили в рамках предсезонных учебно-тренировочных сборов (0+).

Двукратная олимпийская чемпионка в паре с Максимом Траньковым завершила спортивную карьеру в 2018 году и теперь делится своим опытом с новыми поколениями фигуристов. С некоторыми из пензенских девочек Татьяна Волосожар уже была знакома по сборам в Сочи.

«Уже видно результат, что некоторые прибавили и стараются соблюдать наши рекомендации. Сегодня мы некоторые моменты закрепили. Старалась для этого возраста максимально сложное показать, но, конечно, приходилось вносить корректировки», - рассказала Татьяна Волосожар.

Несмотря на то, что чемпионке принесло славу парное катание, начинала спортсменка в одиночном разряде. Поэтому она прекрасно знает обо всех тонкостях работы с детьми в этой дисциплине. Юные пензенские фигуристки следили за каждым движением своего именитого наставника, ведь далеко не каждый день им выпадает возможность чему-то научиться у олимпийской чемпионки.

Мастер-класс Татьяны Волосожар стал частью учебно-тренировочных сборов, которые проходят в Пензе с 15 по 28 августа. В них принимают участие 19 воспитанниц отделения фигурного катания спортивной школы №6. Вместе с пензенскими тренерами занятия проводят столичные специалисты Алексей и Екатерина Васильевы.

«Мы не первый год работаем с этими тренерами. В 2017-м дети ездили к ним в Сочи, а сейчас решили провести сборы здесь, на «Дизель-Арене», - сказала президент федерации фигурного катания Пензенской области Ольга Маркина.



На этом встречи местных спортсменов со звездами фигурного катания не заканчиваются. Как отмечают тренеры, следующий мастер-класс с чемпионом, скорее всего, пройдет в сентябре (0+), однако имя гостя пока держится в секрете.