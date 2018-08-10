Двухлетний пензенец борется за шанс на пересадку костного мозга

Рак крови. Такой страшный диагноз врачи поставили юному пензенцу - двухлетнему Мише Винокурову. Родители малыша и медики подготовили необходимые бумаги, чтобы получить направление в Московский институт имени Дмитрия Рогачева, где в дальнейшем мальчик может получить шанс на пересадку костного мозга. А пока малышу ежедневно по несколько раз переливают компоненты крови, и чтобы спасти ему жизнь требуются добровольцы-доноры.

На снимках семьи Винокуровых - счастливая семья. Но через несколько дней после фото у двухлетнего Миши поднялась температура, а затем врачи поставили страшный диагноз: острый миелоидный лейкоз. Теперь вместо походов в детский сад - многочисленные осмотры, курс химиотерапии и онкологический диспансер. Сергей и Екатерина целыми сутками дежурят в палате, сменяя друг друга.

Компоненты донорской крови Мише переливают дважды в день. К тому, чтобы стать донорами, родители призывают всех неравнодушных пензенцев. Врачи говорят о необходимости дальнейшей пересадки костного мозга как о единственной возможности спасти ребенку жизнь. Медики уже подготовили все необходимые документы для того, чтобы получить направление в московский институт имени Рогачева.

«С нас пока ничего не требуют, но в любом случае нужна будет реабилитация, плюс нахождение в Москве неизвестно, где именно. Сейчас документы буду пересылать в министерство здравоохранения, но сроки пока неизвестны. Скорее всего, понадобится не один курс химии, и, чтобы попасть на дальнейшее лечение в Москву, нужно войти в ремиссию», - рассказал отец Миши Сергей Винокуров.

Для того, чтобы в дальнейшем пересадить костный мозг также требуется донор. Человек, у которого генотип полностью совпадет с генотипом Миши. Шансы того, что такой донор найдется среди родственников - 1:4, среди чужих людей - 1:200000. Такую статистику приводят общественные организации. Родители верят, что после пересадки костного мозга Миша поправиться и сможет расти и развиваться так же, как и его сверстники.

Чтобы помочь малышу, неравнодушных пензенцев просят обратиться в областную станцию переливания крови по адресу: улица Клары Цеткин, 41А и сдать кровь с пометкой «для Миши Винокурова».