Двух тамбовчан осудили на нападение на пензенское интернет-кафе

В Пензе двоих жителей Тамбова признали виновными в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел в феврале 2013 года. Мужчины действовали в составе группы не менее чем из пяти человек. Один из них объявлен в розыск.

Они приехали в Пензу из Тамбова на такси и пришли в интернет-кафе на улице Луначарского. Разыскиваемый мужчина два раза ударил охранника заведения кулаком по лицу, и тот упал на пол. Он приказал ему лежать лицом вниз и забрал со стойки его телефон. Подельник стал угрожать охраннику пистолетом.

Девушка-бармен побежала в подсобное помещение, и мужчина пошел за ней, угрожая ей и еще одной сотруднице заведения похожим на пистолет предметом, он приказал отдать ему деньги и имущество. Чтобы выполнить требования жителя Тамбова, одна из девушек пошла во вторую комнату подсобки и открыла сейф, где хранились ее деньги. Мужчина забрал оттуда 250 тысяч рублей, еще 8000 рублей и мобильный телефон вынул из женских сумочек. Также с руки девушки он сорвал золотой браслет.

В это время остальные члены группы следили за обстановкой, чтобы предупредить сообщников о возможной опасности. Реализовав задуманное, мужчины ушли, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

«Длительное расследование уголовного дела было связано с установлением лиц, причастных к преступлению. После нападения в Пензе они совершили аналогичное преступление в Тамбове и были осуждены за него», - добавили в ведомстве.

В суде тамбовцы не признали свою вину. При вынесении приговора учитывалось, что для обоих это был рецидив аналогичного преступления. мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, его подельника – к восьми годам.

Приговор не вступил в законную силу, он обжалован защитниками осужденных, пишет ИА «Пенза-Пресс».