20 июля 2017, 17:03Криминал Двух пензенцев осудили за организацию подпольного казино В Пензе двое мужчин организовали девять точек с азартными играми.

Два жителя Пензы организовали азартные игры в девяти точках города. Среди них – строительный вагончик, часть помещений в двух барах, автокомплесе и автомойке.

Полицейским удалось пресечь их незаконную деятельность. Пензенцы раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию преступления, что послужило смягчающими обстоятельствами при вынесении им приговора, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

По решению суда, у них конфисковали 12 игровых автоматов, а также 163 570 рублей в доход государству.

Предприимчивым пензенцам суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Кроме того, один из мужчин заплатит штраф 100 тысяч рублей, второй – 50 тысяч рублей.

Осужденные не согласились с приговором, но их апелляционные жалобы не удовлетворили, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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