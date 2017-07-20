Двух пензенцев осудили за организацию подпольного казино

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20 июля 2017, 17:03Криминал
В Пензе двое мужчин организовали девять точек с азартными играми.
Два жителя Пензы организовали азартные игры в девяти точках города. Среди них – строительный вагончик, часть помещений в двух барах, автокомплесе и автомойке.
Полицейским удалось пресечь их незаконную деятельность. Пензенцы раскаялись в содеянном, активно способствовали раскрытию преступления, что послужило смягчающими обстоятельствами при вынесении им приговора, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
По решению суда, у них конфисковали 12 игровых автоматов, а также 163 570 рублей в доход государству.
Предприимчивым пензенцам суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Кроме того, один из мужчин заплатит штраф 100 тысяч рублей, второй – 50 тысяч рублей.
Осужденные не согласились с приговором, но их апелляционные жалобы не удовлетворили, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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