20 апреля 2017, 15:28Происшествия Двух нижнеломовских пенсионерок увезли в больницу после ДТП В Нижнеломовском районе Пензенской области произошло ДТП - столкнулись две «Лады Ларгус».

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла на 558 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».

Травмы в результате дорожного происшествия получили две женщины в возрасте 69 и 58 лет. Их с места ДТП увезли в больницу.

Из водителей «Лады» - 62-летний мужчина, а также 40-летняя пассажирка после осмотра медиками отпущены, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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