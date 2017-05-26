28 мая 2017, 19:29Общество Дворянинов: Пензенцы проявляют активную гражданскую позицию Для участия в предварительном голосовании «Единой России» вместе с семьей на счетный участок пришел замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Юрий Дворянинов.

После голосования он отметил важность данной процедуры, так как она позволяет определить предпочтения людей, понять, кто именно нужен избирателям.

«Я сегодня побывал на многих счетных участках и лично убедился в том, что пензенцы проявляют активную гражданскую позицию. Уверен, наши избиратели сделают правильный выбор и отдадут свои голоса за тех кандидатов, которые будут делать все для того, чтобы повысить уровень качества жизни населения», - пояснил он.

Общество

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/5/28/yurij-dvoryaninov-v-den-vyborov-golosuem-vsej-semej/