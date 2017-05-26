Дворянинов: Пензенцы проявляют активную гражданскую позицию

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 мая 2017, 19:29Общество
Для участия в предварительном голосовании «Единой России» вместе с семьей на счетный участок пришел замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Юрий Дворянинов.
После голосования он отметил важность данной процедуры, так как она позволяет определить предпочтения людей, понять, кто именно нужен избирателям.
«Я сегодня побывал на многих счетных участках и лично убедился в том, что пензенцы проявляют активную гражданскую позицию. Уверен, наши избиратели сделают правильный выбор и отдадут свои голоса за тех кандидатов, которые будут делать все для того, чтобы повысить уровень качества жизни населения», - пояснил он.
28 мая 2017, 19:29Дворянинов: Пензенцы проявляют активную гражданскую позицию
28 мая 2017, 17:51Абрашкин: Призываю пензенцев принять участие в политической жизни региона
28 мая 2017, 17:46Супиков: Уверен, пензенцы проголосуют за самых достойных кандидатов
28 мая 2017, 15:36Председатель молодежного парламента приняла участие в праймериз «ЕР»
28 мая 2017, 13:46Атяшкин: В предварительном голосовании ЕР участвует 30% молодежи
28 мая 2017, 11:17Лидин принял участие в предварительном голосовании «Единой России»
26 мая 2017, 19:58В Пензе 13 команд соревнуются на футбольном фестивале «Локобол»
26 мая 2017, 19:41Колокольцев осмотрел новое здание УМВД в Пензе