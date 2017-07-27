27 июля 2017, 19:49Общество Дворец культуры им. Дзержинского передадут Пензенской епархии Пензенский дворец культуры имени Дзержинского будет передан РПЦ. Об этом митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим рассказал в интервью одному из местных печатных изданий.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» связались с пресс-службой Пензенской епархии. Там подтвердили, что сейчас они ведут переговоры с ОАО «РЖД», на балансе которого находится здание дворца культуры. Ожидается, что официально его передадут в ведение Русской православной церкви до конца лета 2017 года.

Сотрудники Дворца культуры имени Дзержинского сейчас в напряжении и не в духе. Люди переживают за свое будущее - боятся потерять работу. Новость о том, что здание передают в ведение Русской православной церкви, многих ошеломила. Говорить на камеру отказываются и пока надеются, что ничего не изменится.

Валентина Ивановна работает здесь уже больше 10 лет дежурным-сторожем. Беспокоится, пожалуй, больше остальных. Найти работу на пенсии сложно.

«Без работы сейчас плохо. Не знаю, что будет, хотелось бы остаться на старом месте»,- сказала она.

О том, что здание Дворца культуры железнодорожников хотят передать церкви, говорят уже давно. В 2012 году за это выступал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин.

В Пензенской епархии всегда заостряли внимание на том, что ДК должны не просто передать РПЦ, а вернуть здание, которое когда-то принадлежало церкви.

И только спустя 90 лет во Дворце культуры появился уголок для православных верующих. В конце 2013 года в здании открыли молитвенную комнату. Остальные помещения занимают различные творческие кружки и студии.

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