30 января 2017, 15:01Криминал Двоих жителей Грабово задержали по подозрению в грабеже По подозрению в грабеже в Бессоновском районе Пензенской области задержаны двое мужчин. Когда жительница села Грабова легла спать, в дом ворвались неизвестные и забрали все накопления женщины.

Пенсионерка из села Грабова легла спать, забыв запереть входную дверь. Этим воспользовались двое мужчин. Ночью они ворвались в дом, один из них закрыл ладонью рот пожилой женщине, а второй стал обыскивать комнату. Под матрасом, грабители нашли 12 тысяч рублей.



«Выпили, захотелось еще, поэтому решили пойти на такое преступление», - рассказал подозреваемый.



Полицейским потребовалось менее суток, чтобы установить личности подозреваемых. Грабителями оказались местные жители, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Пенсионерку они знали давно, поэтому выбрали ее дом неслучайно.



Деньги злоумышленники сразу потратили. В момент задержания они находились в состоянии наркотического опьянения. Теперь грабителей ждет суд.



«По данному факту следственным отделом по Бессоновскому району возбуждено уголовное дело по статье 161 ч.2. пунктам А В Г - совершение грабежа с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемые в совершении данного преступления задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил начальник следственного отдела №5 СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Шокоров.

По данной статье подозреваемым грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей.

Криминал

просмотров 63