01 февраля 2017, 17:58Криминал Двоих пензенцев подозревают в совершении пяти грабежей Дорогостоящие телефоны - бесплатно. Следователями возбуждено уголовное дело против пензенцев, которых подозревают в совершении пяти грабежей. В последний раз злоумышленники открыто похитили два смартфона. Тогда их и задержали полицейские.

Салоны сотовой связи для них становились местом преступления. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое молодых людей изучают витрины со смартфонами. Они просят продавца показать понравившийся телефон, но вместо того, чтобы расплатиться за товар, злоумышленники выбегают из магазина, прихватив дорогой гаджет.



«Спросил у продавщицы, она ему дала в руки, он посмотрел, сказал: «До свидания!» и побежал. А я вслед за ним», - рассказал подозреваемый.

В поле зрения преступников попадали не только салоны сотовой связи, но и ювелирные магазины. Перед тем, как совершить преступление, сообщники заранее обговаривали схему, в которой каждому отводилась своя роль.



«Если один осуществлял кражу, то другой освобождал проход для побега. Краденые вещи они сбывали, а деньги распределяли пополам», - сообщил следователь СО №1 УМВД России по г. Пензе Динар Абдулин.



Ранее пензенцы уже привлекались к ответственности за совершение тяжких преступлений. Теперь фигуранты нового уголовного дела подозреваются в совершении пяти грабежей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал

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