Двое жителей села Трофимовка подозреваются в дачной краже

Молодые жители Бессоновского района Пензенской области могут предстать перед судом за хищение имущества из частного домовладения. По версии следствия, они действовали в сговоре с третьим лицом.

Хотя двое из задержанных пояснили, что действовали парой, у следствия есть информация о том, что был и третий сообщник. Причем оба подозреваемых валят вину друг на друга, каждый из них говорит, что ему предложил пойти на дело его знакомый. Первый задержанный поясняет, что был введен в заблуждение, что якобы дом в Трофимовке, куда собрались зайти злоумышленники, пустует вот уже два года. О наличии живых хозяев он узнал уже в отделе полиции.

«Мне рассказали, что дом не бесхозный, что туда раз в неделю приезжает женщина, это как дача у нее. Мы отгрузили все к знакомому, он дал нам 5000 рублей, которые поделили пополам», - рассказал задержанный.

«Имущественный ущерб составил 20 тысяч рублей. В ходе расследования установлены подозреваемые, ими оказались местные жители 22 и 24 лет соответственно», - прокомментировала следователь ОМВД России по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

В числе похищенного у жительницы Трофимовки оказались бензиновый триммер, глубинный насос и металлические изделия. Возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.