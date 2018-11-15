Пара из Бессоновки обокрала односельчанку

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15 ноября 2018, 19:53Криминал
В Бессоновском районе Пензенской области мужчина и его подруга позарились на имущество односельчанки. Они пошли на преступление в процессе распития спиртных напитков.
«Кончились деньги, он предложил пойти постоять на стреме у калитки, сама в дом не заходила», - рассказала задержанная.
«Помню только, что загружал сломанный железный забор в машину. Затем сдали его в чермет, а полученные деньги пропили», - сказал задержанный.
В итоге злоумышленники присвоили несколько инструментов. Обнаружив их пропажу, потерпевшая обратилась в полицию.
«Возбужденно уголовное дело по статье «Кража», санкция - до пяти лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - прокомментировала следователь ОМВД России по Бессоновскому районе Татьяна Ступина.
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