Пара из Бессоновки обокрала односельчанку

В Бессоновском районе Пензенской области мужчина и его подруга позарились на имущество односельчанки. Они пошли на преступление в процессе распития спиртных напитков.

«Кончились деньги, он предложил пойти постоять на стреме у калитки, сама в дом не заходила», - рассказала задержанная.

«Помню только, что загружал сломанный железный забор в машину. Затем сдали его в чермет, а полученные деньги пропили», - сказал задержанный.

В итоге злоумышленники присвоили несколько инструментов. Обнаружив их пропажу, потерпевшая обратилась в полицию.

«Возбужденно уголовное дело по статье «Кража», санкция - до пяти лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - прокомментировала следователь ОМВД России по Бессоновскому районе Татьяна Ступина.