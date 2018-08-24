Двое зареченцев подозреваются в распространении наркотиков

Едва достигнув совершеннолетия, двое жителей города Заречного Пензенской области решили начать свою трудовую деятельность. Только выбрали не ту сферу. Молодые люди решили заняться распространением запрещенных психотропных веществ, из-за чего и попали в поле зрения наркополицейских.

Их поймали с поличным, при сбыте очередной партии. На территории Пензы они успели сделать несколько десятков тайников. В квартире, которую снимали злоумышленники, полицейские обнаружили около 40 граммов синтетического вещества. При этом задержанные сами не употребляли наркотики.

«Они снимали в центре Пензы квартиру, где фасовали и хранили наркотики. Преступную деятельность осуществляли исключительно на территории областного центра. Со слов задержанных, мотивом к такого рода деятельности стала возможность легкого заработка, но они не подумали, что его последствия отразятся на их жизни и репутации родственников», - прокомментировал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

По факту распространения наркотиков возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.

Напомним, сейчас в регионе продолжается профилактическая акция «Сурский край без наркотиков» (0+). Обо всех фактах хранения, распространения и употребления запрещенных веществ пензенцев просят сообщать на «горячую линию» по телефону - 59-10-10.