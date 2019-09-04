Двое в больнице. В ГИБДД сообщили подробности аварии на ул. Карпинского

В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности аварии, которая произошла днем 4 сентября на улице Карпинского в Пензе.

По предварительным данным, а 11:49 напротив дома №136 столкнулись BMW, которым управлял 39-летний водитель, и Lada Priora, за рулем которой находился 31-летний мужчина.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Мужчину и 72-летнюю женщину с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, ранее очевидцы в соцсети публиковали фотографии с места происшествия. Снимки можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».