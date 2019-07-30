Двое - в больнице. В Чемодановке столкнулись две иномарки

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30 июля 2019, 11:03Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области столкнулись две иномарки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.
По предварительным данным, 29 июля в 15.40 на первом километре дороги «Чемодановка-Васильевка» столкнулись автомобили Hafei под управлением 43-летнего водителя и автомобиля Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находился 58-летний мужчина. От удара первая иномарка съезала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии пострадали две пассажирки Hafei. 44-летнюю женщину и 18-летнюю девушку с травмами доставили в больницу. Водителю этой же машины медики оказали помощь на месте происшествия и отпустили.
«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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