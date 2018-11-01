Двое шемышейцев обчистили пилораму

В Шемышейском районе Пензенской области осудили двух местных жителей за кражу.

Как сообщили в пресс-службе районного суда, двое мужчин похитили с местной пилорамы 51 обрезную доску. Тем самым они нанесли ущерб владельцу предприятия в 4560 рублей. Выяснилось, что сельчане действовали по предварительному сговору.

В результате мужчинам назначили исправительные работы, кроме того, с них будут удерживать по 10% из зарплаты в течение восьми и шести месяцев. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».