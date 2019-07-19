Двое подростков на мотоцикле получили травмы в ДТП

В Лопатинском районе Пензенской области в ДТП пострадали двое. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло 18 июля в час дня на ул. Центральной в селе Николаевка. Столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Kayo. В результате аварии двое 15-летних парней – водитель и пассажир мотоцикла – получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».