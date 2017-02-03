Двое пензенских школьников пришли пьяными на урок

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03 февраля 2017, 19:29Общество
В Пензе двое 13-летних подростков пришли на занятия в состоянии алкогольного опьянения. Необычное поведение школьников привлекло внимание учителей. Те вызвали «скорую» и полицию. Одного из подростков с алкогольным отравлением доставили в больницу, другого из школы забрали родители.
В ходе проверки полицейские установили, что перед уроками школьники зашли в гости к однокласснице. Там они обнаружили бутылку крепкого алкогольного напитка, которую решили распить, а после отправились на занятия.
«На родителей, на законных представителей будут составлены административные протоколы. Они будут привлечены к административной ответственности. Все дети, которые распивали спиртные напитки, будут поставлены на учет, где с ними будет проводиться профилактическая работа со стороны сотрудников ПДН. И, естественно, данные поступки повлияют на их дальнейшую судьбу», - сказала инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе Наталья Золотова.
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