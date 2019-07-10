Двое пензенских экс-заключенных могут получить срок за разбой

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10 июля 2019, 16:04Криминал
В Пензенской области задержали двух подозреваемых в серии разбойных нападений.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 24 и 22-летние парни познакомились в колонии, где они отбывали наказание. После освобождения они вместе работали на автомойке, после ее закрытия решили напасть на офис микрозаймов в Саратове.
Молодые люди распределили роли. Один из них зашел в офис с ножом и с угрозами забрал у сотрудницы около 40 тысяч рублей. Сообщник ждал его в такси неподалеку. Вместе они отправились в Пензу.
На этом экс-заключенные не остановились. Они поехали в Кузнецк, где совершили подобное преступление. Там они похитили 18 тысяч рублей. Деньги молодые люди потратили на еду и алкоголь.
Стражи порядка возбудили уголовное дело. Молодым людям может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время их заключили под стражу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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