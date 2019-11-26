Двое пензенцев раскурочили три кладбищенские оградки

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26 ноября 2019, 13:33Криминал
На пензенском кладбище мужчина и женщина сняли дверки с оградок могил, чтобы сдать в пункт приема металла.
Во время патрулирования улицы Ленинградской, члены экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии увидели мужчину и женщину, поведение и внешний вид которых вызвали у них подозрения. Пара несла три металлических дверки.
Правоохранители спросили у граждан, откуда они взяли изделия. Те не стали скрывать, что демонтировали дверцы с оградок на кладбище и собирались сдать в металлолом.
«31-летние подозреваемые были задержаны на месте росгвардейцами и для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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