Двое пензенцев проглотили наркотик, чтобы перевезти его в область

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23 декабря 2016, 10:31Криминал
Двоих жителей Пензы в возрасте 34 лет осудили за приобретение, хранение и перевозку наркотиков.
Установлено, что обвиняемые в офисе микрозаймов взяли деньги и отправились в Москву за наркотиками, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Приобретя у неустановленного следствием лица вещество массой почти 57 грамм, разделили наркотик между собой, упаковали в герметичные свертки и проглотили их», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Однако злоумышленников задержали при попытке провезти таким образом наркотик в Пензенскую область.
В результате суд назначил одному из них 5,5 лет лишения свободы. Отбывать это наказания он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Второй получил 3,5 года лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год.
Приговор в законную силу не вступил.
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