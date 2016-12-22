23 декабря 2016, 10:31Криминал Двое пензенцев проглотили наркотик, чтобы перевезти его в область Двоих жителей Пензы в возрасте 34 лет осудили за приобретение, хранение и перевозку наркотиков.

Установлено, что обвиняемые в офисе микрозаймов взяли деньги и отправились в Москву за наркотиками, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Приобретя у неустановленного следствием лица вещество массой почти 57 грамм, разделили наркотик между собой, упаковали в герметичные свертки и проглотили их», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако злоумышленников задержали при попытке провезти таким образом наркотик в Пензенскую область.

В результате суд назначил одному из них 5,5 лет лишения свободы. Отбывать это наказания он будет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Второй получил 3,5 года лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Приговор в законную силу не вступил.

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