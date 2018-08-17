Двое пензенцев подозреваются в хищении топлива из нефтепровода

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17 августа 2018, 19:57Криминал
Полицейские раскрыли в Лунинском районе Пензенской области хищение из нефтепровода. Злоумышленниками оказались двое братьев. Они сейчас задержаны и дают признательные показания.
«Ехал на рыбалку, увидел яму, стало интересно, что там находится. Посмотрел, а там труба, а на ней кран, отвернув который почувствовал запах дизельного топлива», - рассказал задержанный.
«При осмотре места происшествия изъято орудия преступления - автомобиль и две цистерны по 1000 литров, приготовленные для хищения топлива, одна из которых была наполовину наполнена», - прокомментировала следователь СО МО МВД России «Лунинский» Екатерина Наумова.
Задержанные настаивают на том, что к врезке в трубопровод они не причастны. Они лишь хотели набрать топлива для заправки своих тракторов. Принимая во внимание все обстоятельства случившегося, полиция возбудила уголовное дело по двум статьям. Срок, который грозит братьям - до шести лет лишения свободы. На время следствия мужчины отпущены под подписку о невыезде.
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