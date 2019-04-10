Двое парней пострадали в ДТП под Каменкой

По предварительным данным, 9 апреля в 3.20 на втором километре дороги «Каменка-Междуречье-Крыловка» автомобиль Lada Priora, водителем которого был 23-летний парень, опрокинулся, а затем слетел в кювет.

В результате аварии пострадали водитель и 23-летний пассажир. Их с травмами доставили в больницу.

«Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».