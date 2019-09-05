Двое мужчин попали в больницу после ДТП в Камешкирском районе

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05 сентября 2019, 14:06Происшествия
В Камешкирском районе Пензенской области в ночь на 5 сентября легковушка слетела в кювет и опрокинулся. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, авария произошла в 23:50 на третьем километре дороги «Лапшово-Кулясово-Аряш». За рулем Volkswagen Jetta находился мужчина, личность которого еще не установили.
В результате ДТП пострадали двое 27-летних мужчин. Их с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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