Двое мужчин погибли при пожаре в Заречном

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26 декабря 2016, 12:31Происшествия
В городе Заречном Пензенской области в ночь на 25 декабря в квартире на ул. Ленина погибли два человека. По данному факту проводится доследственная проверка.
По данным следствия, пожар унес жизни 64-летнего хозяина квартиры и его знакомого, который проживал в том же доме.
«В настоящее время следователем проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - пояснила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
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