25 апреля 2017, 12:33Общество

Двое кузнечан попали в реанимацию, выпив паленый алкоголь

25 апреля на видеоконференции с главами муниципальных образований губернатор Иван Белозерцев еще раз обратил внимание на проблему контрафактного алкоголя.

«В Кузнецком районе два человека попали в реанимацию после того, как приобрели спиртное в магазине. Живы люди?» - поинтересовался Иван Белозерцев.

По словам главы Кузнецкого района, пострадавших выписали из больницы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Губернатор призвал уделять пристальное внимание вопросу борьбы с распространением контрафактного алкоголя, работать с неблагополучными семьями и людьми, находящимися в категории риска.

Общество
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