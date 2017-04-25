25 апреля 2017, 12:33Общество Двое кузнечан попали в реанимацию, выпив паленый алкоголь 25 апреля на видеоконференции с главами муниципальных образований губернатор Иван Белозерцев еще раз обратил внимание на проблему контрафактного алкоголя.

«В Кузнецком районе два человека попали в реанимацию после того, как приобрели спиртное в магазине. Живы люди?» - поинтересовался Иван Белозерцев.

По словам главы Кузнецкого района, пострадавших выписали из больницы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Губернатор призвал уделять пристальное внимание вопросу борьбы с распространением контрафактного алкоголя, работать с неблагополучными семьями и людьми, находящимися в категории риска.

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