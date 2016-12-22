Две женщины за рулем на поделили дорогу - пензенец

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22 декабря 2016, 11:35Происшествия
В Пензе на ул. Урицкого произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается в группе «Пенза live».
По словам очевидца, за рулем находились женщины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«От кольца скопилась пробка», - написал подписчик группы.
Официальной информации по данному факту пока нет.
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