22 декабря 2016, 11:35Происшествия

Две женщины за рулем на поделили дорогу - пензенец

В Пензе на ул. Урицкого произошло ДТП - столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается в группе «Пенза live».

По словам очевидца, за рулем находились женщины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«От кольца скопилась пробка», - написал подписчик группы.

Официальной информации по данному факту пока нет.

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_295900
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