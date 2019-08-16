Две юные автоледи попали в ДТП под Городищем

В Городищенском районе Пензенской области столкнулись две иномарки. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 15 августа в 16.30 на дороге «Городище-Никольск». Участниками ДТП стали Skoda Octavia, которой управляла 25-летняя автоледи, и Renault Duster, за рулем которого находилась 18-летняя девушка.

В результате аварии травмы получили школьник, который был пассажиром кроссовера, и 19-летний парень, который находился в легковушке. Медики оказали им помощь на месте происшествия и отпустили.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».