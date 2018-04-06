Две школьницы из Пензы смогут поступить в любой вуз страны без конкурса

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06 апреля 2018, 12:36Образование
Две пензенские школьницы приняли участие во всероссийской олимпиаде по литературе, которая проходила в Казани.
Ученицы гимназии № 44 и финансово-экономического лицея № 29 стали победительницами всероссийской олимпиады по литературе. Заключительный этап испытания проходил в Казани с 31 марта по 6 апреля.
Это первая победа Пензенской области на заключительном этапе всероссийской олимпиады в 2018 году.
Школьницы получат по 100 баллов по этому предмету и смогут поступить в любой профильный вуз страны вне конкурса. Кроме того, за высокий результат им также вручат премию президента - 60 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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