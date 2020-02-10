Две пензячки перечислили мошенникам свыше 5 миллионов рублей

10 февраля 2020, 19:28Криминал
Способом обогащения для аферистов становятся фейковые сайты криптовалютных бирж и обменных сервисов биткоинов. Полиция предупреждает о новом виде мошенничества. От действий злоумышленников уже пострадали минимум две жительницы Пензы.
В общей сложности они лишились свыше пяти миллионов рублей. Так, 38-летняя женщина увидела в одной из социальных сетей объявление о возможности заработка путем вложения денежных средств в криптовалюту. Она перешла по ссылке и заполнила заявку.
«Ей позвонил неизвестный, представился менеджером и предложил помощь в создании личного кабинета и пополнении его счета. В течение десяти дней она перевела на него 2 миллиона 550 тысяч рублей. Затем пыталась вывести деньги счета или обналичить, однако не смогла это сделать», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
В похожей ситуации оказалась 73-летняя пенсионерка. Она оставила заявку на сайте летом 2019-го и в течение двух месяцев перечисляла деньги на счет - в общей сложности почти два с половиной миллиона рублей.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению преступления и напоминают: если вам обещают доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать на участии в биржевых торгах или путем вложения в криптовалюту, помните, так действуют мошенники.
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