Две библиотеки Пензенской области усовершенствуют за федеральный счет

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29 августа 2019, 14:34Образование
Два учреждения Пензенской области вошли в число победителей конкурсного отбора на предоставление трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
Как сообщили в пресс-центре правительства региона, всего в этом году было подано 500 заявок из 52 субъектов страны. Победителями признали 110 библиотек, в том числе:
- «Махалинскую сельскую библиотеку» в Кузнецком районе;
- «Межпоселенческую центральную районную библиотеку имени Тихона Захаровича Семушкина» в Лунинском районе.
Эти библиотеки в 2020 году станут современными интеллектуальными и образовательными центрами. За счет средств из федерального бюджета можно будет отремонтировать здания, обновить фонды, создать информационные центры с высокоскоростным широкополосным интернетом и доступом к ресурсам Национальной электронной библиотеки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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