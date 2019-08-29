Две библиотеки Пензенской области усовершенствуют за федеральный счет

Два учреждения Пензенской области вошли в число победителей конкурсного отбора на предоставление трансфертов на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Как сообщили в пресс-центре правительства региона, всего в этом году было подано 500 заявок из 52 субъектов страны. Победителями признали 110 библиотек, в том числе:

- «Махалинскую сельскую библиотеку» в Кузнецком районе;

- «Межпоселенческую центральную районную библиотеку имени Тихона Захаровича Семушкина» в Лунинском районе.

Эти библиотеки в 2020 году станут современными интеллектуальными и образовательными центрами. За счет средств из федерального бюджета можно будет отремонтировать здания, обновить фонды, создать информационные центры с высокоскоростным широкополосным интернетом и доступом к ресурсам Национальной электронной библиотеки, пишет ИА «Пенза-Пресс».