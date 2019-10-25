Два пушистых облачка. Пензенцы ищут дом обаятельным котятам

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25 октября 2019, 15:32Общество
Пензенские волонтеры рассказали в Сети о двух пушистых малышах, которые нуждаются в любви.
Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» опубликовали фотографии милейших котят в группе соцсети «ВКонтакте».
«Главный мой подарочек - это ты! Новый год не за горами, и новая жизнь для этих двух красавчиков тоже. Мы ищем самых замечательных и заботливых мам и пап для бело-рыжего парня и камышки-красотки», - написали волонтеры.
Пользователи в комментариях умилились малышами, отметив, что они похожи на два маленьких пушистых облачка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Подробнее о котятах и о том, как стать для них любящими хозяевами, можно узнать здесь.
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