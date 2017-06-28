28 июня 2017, 18:01Общество Два пензенских проекта признали лучшими на форуме «iВолга» Губернатор Иван Белозерцев поздравил молодых пензенцев, которые принимали участие в российских и международных форумах. Два их проекта стали лучшими на «iВолге-2017». Форум проходил с 14 по 24 июня. Студентка медицинского института ПГУ представила проект создания лекарственного средства и получила рекомендацию на присуждение гранта. А пензенский музей занимательных наук «Реактор» выиграл грант форума.

Занимательные науки в действии. Имперский марш в музее «Реактор» исполняет не что иное, как катушка Тесла — аппарат для производства электрического тока. Если поднести к ней газоразрядную лампу, то она тоже засияет. Подобных интерактивных экспонатов здесь - более двух десятков. К примеру, на лазерной арфе можно исполнить мелодию.



Музей работает в Пензе четвертый год, у его создателей есть далеко идущие планы. С молодежного форума «iВолга», который прошел в Самарской области, предприниматели привезли грант на развитие интерактивного музея.

«Проект называется «Мобильная экспозиция музея занимательных наук». Направлен он на создание копии нашей экспозиции, которая могла бы выезжать в районы. Это позволит посетителям посещать музей, не покидая собственного населенного пункта», - рассказал генеральный директор музея занимательных наук «Реактор» Руслан Кондратьев.

Выигранные 200 тысяч рублей позволят создать более десятка новых экспонатов и показать их не только жителям края, но и соседних регионов. Но сначала экспозицию покажут в районах области, когда «Реактор» отпразднует свой четвертый день рождения.



«Мы сейчас делаем предварительный список, согласовываем с инженерами план работ и составляем график поездок. Соответственно, все те районы, которые планируют нас пригласить, уже могут звонить и делать заявки. С сентября к нам поступят эти деньги и мы соберем эту экспозицию», - сообщил директор по развитию музея занимательных наук «Реактор» Александр Лежеников.



Ирина Суслова получила рекомендацию к присуждению гранта на сумму 100 тысяч рублей. Студентка мединститута представила проект по разработке технологии создания лекарства для кишечника.

Всего же на «iВолге» в 2017 году отметились 93 пензенца. А вот российско-китайский молодежный форум посетили девять студентов. Молодых и талантливых поздравил губернатор Иван Белозерцев.



«Это очень важно, что сейчас есть возможности посещать другие государства, другие страны, знакомиться с молодежным движением, понимать, как развиваются другие государства», - отметил он.

Полторы недели в Китае произвели неизгладимое впечатление на Елену Медведеву и ее товарищей. Девушка признается, что нам есть чему поучиться у соседей из Поднебесной.

«Это, наверное, организованность, пунктуальность и очень ответственный подход к любому мероприятию. Фестиваль показал эту их сторону. Мы были, если честно, в шоке от того, насколько у них все по расписанию, по распорядку. Ни шаг влево, ни шаг вправо. То есть все четко и так, как они захотели, так они и сделали», - сказала участница российско-китайского молодежного форума «Волга-Янцзы» Елена Медведева.



В работе четвертого молодежного форума в Китае приняли участие около 150 человек. Студенты посещали конференции и круглые столы. Познакомились с работой китайских учебных заведений, попробовали силы в традиционных боевых искусствах и побывали с экскурсией в горах Хуаншань.

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