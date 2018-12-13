Два пензенских малыша стали заложниками в собственной квартире

В Пензе двое маленьких детей оказались запертыми в квартире. Им на помощь пришли спасатели.

Как сообщает «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу пензенского пожарно-спасательного центра, дети были в квартире одни и заперлись изнутри.

Специалисты вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и ворвались внутрь. К счастью, с малышами все было в порядке, никто не пострадал.

«Спасатели призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей одних без присмотра», - добавили в пресс-службе.