13 декабря 2018, 13:36Общество

Два пензенских малыша стали заложниками в собственной квартире

В Пензе двое маленьких детей оказались запертыми в квартире. Им на помощь пришли спасатели.

Как сообщает «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу пензенского пожарно-спасательного центра, дети были в квартире одни и заперлись изнутри.

Специалисты вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и ворвались внутрь. К счастью, с малышами все было в порядке, никто не пострадал.

«Спасатели призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей одних без присмотра», - добавили в пресс-службе.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/12/13/10585403

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