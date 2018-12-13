Два пензенских малыша стали заложниками в собственной квартире

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13 декабря 2018, 13:36Общество
В Пензе двое маленьких детей оказались запертыми в квартире. Им на помощь пришли спасатели.
Как сообщает «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу пензенского пожарно-спасательного центра, дети были в квартире одни и заперлись изнутри.
Специалисты вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и ворвались внутрь. К счастью, с малышами все было в порядке, никто не пострадал.
«Спасатели призывают родителей быть бдительными и не оставлять детей одних без присмотра», - добавили в пресс-службе.
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