Два пензенца с трубами привлекли внимание росгвардейцев

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30 октября 2019, 14:35Криминал
Двух жителей Пензы задержали правоохранители, мужчин подозревают в краже.
Ночью патруль росгвардейцев дежурил на улице Бурмистрова. Их внимание привлекли мужчины, которые несли металлические трубы. Наряд вневедомтсвенной охраны попытался выяснить у пензенцев, чье это имущество, но внятного ответа так и не получил. К тому же один из мужчин назвал ложные имя и фамилию, это выяснилось при выяснении их личностей.
«Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В итоге пензенцы признались, что вынесли трубы со стройки на улице Калинина. Со злоумышленниками будут разбираться полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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