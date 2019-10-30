Два пензенца с трубами привлекли внимание росгвардейцев

Ночью патруль росгвардейцев дежурил на улице Бурмистрова. Их внимание привлекли мужчины, которые несли металлические трубы. Наряд вневедомтсвенной охраны попытался выяснить у пензенцев, чье это имущество, но внятного ответа так и не получил. К тому же один из мужчин назвал ложные имя и фамилию, это выяснилось при выяснении их личностей.

«Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В итоге пензенцы признались, что вынесли трубы со стройки на улице Калинина. Со злоумышленниками будут разбираться полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».