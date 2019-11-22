Два кузнецких МУПа получили новую спецтехнику

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22 ноября 2019, 19:26Общество
Муниципальные предприятия города Кузнецка Пензенской области приобрели новую спецтехнику, которая облегчит работу коммунальных служб как зимой, так и летом. На это были направлены средства из областной казны, которые город получил за участие в региональном конкурсе по благоустройству.
В распоряжении МУПа «Зеленый город» теперь есть щеподробилка, предназначенная для измельчения веток. Ее стоимость составляет более 300 тысяч рублей. Благодаря новой технике из производственного процесса исключена такая составляющая, как погрузка.
«Цель покупки - снизить затраты, которые мы несем при транспортировке веток на полигон ТБО», - рассказал директор муниципального предприятия «Зеленый город» Анатолий Теряевский.
Еще одним получателем техники, купленной на средства премии от областного правительства, стало муниципальное предприятие «Дорсервис». Его базу укрепило оборудование, предназначенное для разбрасывания пескосоляной смеси.
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