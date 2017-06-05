Два камешкирских депутата досрочно сложили полномочия

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05 июня 2017, 11:03Общество
В результате прокурорской проверки досрочно прекращены полномочия двух депутатов Собрания представителей Камешкирского района Пензенской области.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, они своевременно не предоставили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, а также аналогичные сведения в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей.
Напомним, подобная ситуация произошла и в Пензенской Гордуме. Ошибки в декларациях допустили 14 депутатов, трое из них приняли решение о добровольном досрочном сложении своих полномочий, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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