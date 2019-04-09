Два каменских подростка попали под статью за кражу

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09 апреля 2019, 09:31Криминал
В Каменском районе Пензенской области в отношении двух несовершеннолетних возбудили уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением в жилище.
Установлено, что двое подростков договорились совершить кражу в декабре 2018 года. Для этого они отправились к одному из домов. Убедившись, что хозяев нет, один из них сорвал навесной замок с двери, оба зашли в жилище
Молодые люди вынесли DVD-проигрыватель и электропровода. С похищенным они скрылись с места происшествия, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Выяснилось, что один из приятелей раньше уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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