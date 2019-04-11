Два дня не работает. Как демонтаж ларька связан с неисправностью светофора у больницы?

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11 апреля 2019, 12:34Общество
В Пензе у здания областного онкодиспансера несколько дней не работает светофор на пешеходном переходе.
Об этом редакции ИА «Пенза-Пресс» рассказал один из посетителей медицинского учреждения.
«Уже два дня на переходе между онкодиспансером и дворцом спорта «Буртасы» не работает светофор. Ситуация опасная, люди боятся переходить дорогу, машины не пропускают. Неужели за два дня нельзя было починить?» - пожаловался он.
В подтверждение своих слов пензенец прислал в информагентство фото, сделанное 11 апреля в 11.01.
Журналисты «Пенза-Пресс» обратились в городской департамент ЖКХ, чтобы выяснить, по какой причине светофор не работает и скоро ли его работа будет налажена.
«Он был подключен от торгового павильона на остановке. Его сейчас убирают. Хозяева провода отрезали, киоск заперли и передали ключи людям, которые будут его увозить. Где они, неизвестно. Нам нужно забрать провода, которые питали светофор. Мы готовы хоть сей момент все сделать, но от нас это не зависит. Как только туда направятся, нам сообщат, и мы все восстановим», - рассказал инженер технологического отдела департамента Игорь Дырдов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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