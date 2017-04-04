04 апреля 2017, 17:32Происшествия Два человека попали в больницу после ДТП в Городищенском районе В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла в Сурске на 1 км дороги, ведущей от микрорайона Механический завод в сторону микрорайона Красная Заря.

Автомобиль «ВАЗ-21093» съехал в кювет и врезался в дерево.

Два человека в результате происшествия получили травмы и доставлены в больницу – 43-летний водитель и 27-летняя девушка.

Причины аварии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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