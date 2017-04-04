Два человека попали в больницу после ДТП в Городищенском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 апреля 2017, 17:32Происшествия
В Городищенском районе Пензенской области произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла в Сурске на 1 км дороги, ведущей от микрорайона Механический завод в сторону микрорайона Красная Заря.
Автомобиль «ВАЗ-21093» съехал в кювет и врезался в дерево.
Два человека в результате происшествия получили травмы и доставлены в больницу – 43-летний водитель и 27-летняя девушка.
Причины аварии устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 апреля 2017, 19:22В Пензе придумают новые способы борьбы с наркоманией
04 апреля 2017, 19:19В Пензе проходит первенство России по спортивной гимнастике
04 апреля 2017, 19:12Пензенцам помогают бороться с депрессией в антикризисном центре
04 апреля 2017, 19:09В Пензе вручили награды участникам фестиваля исторической реконструкции
04 апреля 2017, 19:06Кузнецкий «Рубин» будет играть в высшем хоккейном дивизионе Поволжья
04 апреля 2017, 19:03В Лунинском районе нашли угнанный трактор-снегопогрузчик
04 апреля 2017, 18:59Иван Белозерцев почтил память жертв теракта в Санкт-Петербурге
04 апреля 2017, 18:51В ПГУ прошли «Лебедевские чтения»