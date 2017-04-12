Два бывших пензенских кинотеатра намерены вернуть в областную собственность

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12 апреля 2017, 09:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что с собственниками зданий идут переговоры о возвращении двух бывших пензенских кинотеатров объектов в областную собственность. На ближайшей сессии Законодательного Собрания, как отметил глава региона, в бюджет будут заложены средства на покупку и восстановление «Москвы».
«Достигнута договоренность о выкупе здания. Я поручил региональному министерству культуры рассмотреть варианты, какое учреждение, востребованное молодежью, могло бы там располагаться. Нужно подготовить проект, оценить, во что обойдется ремонт здания. Средства на его покупку и восстановление будут заложены в бюджет на ближайшей сессии Законодательного Собрания. Собственник согласен пойти нам навстречу, оценив здание по нижней планке его стоимости», - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что сейчас идет поиск решения вопроса о передаче городу здания бывшего кинотеатра «Родина», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Его надо обследовать, есть проблемы с фундаментом. Было бы интересно открыть там отделение ЗАГСа, думаю, эта услуга была бы востребована населением. После регистрации брака православные пары могли бы отправляться венчаться в расположенный рядом Спасский собор», - отметил Иван Белозерцев.
«Я дал соответствующее поручение руководству г. Пензы, переговоры идут, нужно найти взаимоприемлемое решение», - цитирует его слова пресс-центр облправительства.
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