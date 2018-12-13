ДТП с переворотом. В Сердобске иномарка улетела в кювет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 декабря 2018, 14:06Происшествия
Утром 13 декабря в Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП.
Авария случилась в девять утра в городе Сердобске на повороте к дачам «Белый угол». В Chevrolet Lacetti съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Судя по снимку, опубликованному пресс-службой регионального управления МЧС, в результате происшествия у машины разбилось лобовое стекло и открылся капот.
В аварии пострадал один человек, о его состоянии в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью спецтехники. В причинах случившегося разбираются специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 декабря 2018, 19:28В Кузнецке прошла спартакиада, посвященная памяти Олега Архиереева
13 декабря 2018, 19:23В пензенском УФАС прокомментировали рост цен на хлеб и бензин
13 декабря 2018, 19:19Пензенцам помогут выбрать лучшего курсанта проекта «Культ тела-3. Армия»
13 декабря 2018, 19:16Пензенцы закидали лед «Дизель-Арены» мягкими игрушками
13 декабря 2018, 19:14В Пензе на форуме собрались аграрии региона
13 декабря 2018, 19:06Пензенцам рассказали, как не подцепить в салоне красоты заразу
13 декабря 2018, 19:02В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»
13 декабря 2018, 17:58Нерешительный тамалинец получил срок за желание обрести друга