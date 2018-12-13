ДТП с переворотом. В Сердобске иномарка улетела в кювет

Авария случилась в девять утра в городе Сердобске на повороте к дачам «Белый угол». В Chevrolet Lacetti съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Судя по снимку, опубликованному пресс-службой регионального управления МЧС, в результате происшествия у машины разбилось лобовое стекло и открылся капот.

В аварии пострадал один человек, о его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью спецтехники. В причинах случившегося разбираются специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».