13 декабря 2018, 14:06Происшествия

ДТП с переворотом. В Сердобске иномарка улетела в кювет

Утром 13 декабря в Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП.

Авария случилась в девять утра в городе Сердобске на повороте к дачам «Белый угол». В Chevrolet Lacetti съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Судя по снимку, опубликованному пресс-службой регионального управления МЧС, в результате происшествия у машины разбилось лобовое стекло и открылся капот.

В аварии пострадал один человек, о его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия ДТП три сотрудника МЧС с помощью спецтехники. В причинах случившегося разбираются специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7772431/

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